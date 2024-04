ATP Masters Madrid live: Yannick Hanfmann vs. Jakub Mensik im TV, Livestream und Liveticker

Yannick Hanfmann trifft beim ATP-Masters-Turnier in Madrid in der ersten Runde des Hauptfelds auf den Tschechen Jakub Mensik. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im TV bei Sky Sport, im Livestream bei TennisTV sowie in unserem Matchtracker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 25.04.2024, 10:57 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann trifft in der ersten Runde der Madrid Open auf den jungen Tschechen Jakub Mensik

Ein wenig müht sich Yannick Hanfmann in der aktuellen Saison noch mit seinen Ergebnissen, in der vergangenen Saison war der Deutsche im Sommer bis auf Platz 45 im ATP-Ranking geklettert. Mit ein wenig Glück und guten Matches ist diese Marke für den Mann aus Karlsruhe aber jedenfalls noch erreichbar. Den ersten Grundstein kann Hanfmann heute in der ersten Runde der Mutua Madrid Open legen, sollte er gegen den beherzt auftretenden Jungspund Jakub Mensik als Sieger vom Platz gehen.

Die Partie zwischen dem DTB-Spieler und dem Tschechen ist eine Premiere, bislang sind die zwei Protagonisten noch nie aneinandergeraten. Auf den Sieger wartet in Runde zwei der Bulgare Grigor Dimitrov, der in der spanischen Hauptstadt als Nummer neun gesetzt ist.

Hanfmann vs. Mensik - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Yannick Hanfmann und Jakub Mensik auf Court 6 in der Caja Magica gibt es ab ca. 14:30 Uhr live im TV bei Sky Sport, im Livestream bei TennisTV sowie in unserem Matchtracker.

