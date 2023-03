ATP Masters Miami: Daniil Medvedev steht im fünften Endspiel in Folge

Der Russe Daniil Medvedev gewann im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami das Duell gegen Landsmann Karen Khachanov in drei umkämpften Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 31.03.2023, 22:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Daniil Medvedev steht auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami im Endspiel

Wenn man den Umständen nicht gewahr wäre, dass Novak Djokovic die Einreise in die USA verwehrt wurde und Rafael Nadal noch an den Nachwirkungen seiner Lendenmuskel-Verletzung laboriert, könnte man aktuell den Eindruck gewinnen, dass ausschließlich Daniil Medvedev und Carlos Alcaraz die Geschicke des professionellen Herren-Tennis lenken würden. So steht der Russe auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami bereits im Endspiel, das er durch einen Dreisatz-Erfolg über seinen Landsmann Karen Khachanov erreichen konnte.

"Meddy" setzte sich nach 2:18 Stunden Spielzeit und durchaus starker Gegenwehr seines Kontrahenten schlussendlich mit 7:6 (5), 3:6, 6:3 durch und steht beim fünften Turnierantritt in Folge im ebensovielten Endspiel. Während die Turniersiege in Rotterdam, Doha und Dubai gelangen, musste sich der US-Open-Champion von 2021 im Finale von Indian Wells dem erst 19-jährigen Mann aus Murcia klar mit 2:6, 3:6 geschlagen geben.

Nun könnte es am Final-Sonntag erneut zum Duell zwischen Medvedev und Alcaraz kommen, wenn denn der Spanier sein Semifinal-Duell gegen den Südtiroler Jannik Sinner erfolgreich gestalten kann. Der 27-Jährige aus Moskau könnte mit dem Titel beim Combinded-Event im US-Bundesstaat Florida den Norweger Casper Ruud im ATP-Ranking überholen und ab kommenden Montag die Nummer vier des internationalen Herren-Tennis sein.

Hier das Einzel-Tableau aus Miami