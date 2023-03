ATP Masters Miami: Der Interwetten-Favoriten-Check

Die Miami Open sind das zweite 1.000-Turnier des Jahres und bilden traditionsgemäß den Abschluss des Hartplatz-Swings in Amerika. Im Anschluss geht auf die europäischen Sandplätze, wo die Aschespezialisten wieder auf ihre Kosten kommen. Die Favoriten der Miami Open sowie die passenden Sportwetten findest du im aktuellen interwetten Favoriten-Check.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 22.03.2023, 14:22 Uhr

© Interwetten Carlos Alcaraz geht als Topfavorit und Titelverteidiger in das Turnier in Miami

Miami - Teil 2 des Sunshine Doubles

Sonnige Aussichten in Miami gibt es für die beiden aktuell besten Spieler im Feld: Carlos Alcaraz (Wettquote: 2,70) und Daniil Medwedew (Wettquote: 3,60) sind unsere Favoriten auf den Turniersieg. Beiden bestritten nicht nur das Finale in Indian Wells vorige Woche, sie weisen dieses Jahr zudem eine absolute Top-Bilanz auf. Ein Aufeinandertreffen der beiden wäre nach der Auslosung wieder erst im Finale möglich. Dies erhöht die Spannung vor dem Turnier noch zusätzlich. Erste Konkurrenten auf den Turniersieg im Sonnenstaat Florida sind Jannik Sinner (Wettquote: 12,00), Stefanos Tsitsipas (Wettquote: 18,00) und Félix Auger-Aliassime (Wettquote: 22,00). Alle weiteren Wettquoten zu Tennis findet ihr auf Interwetten.

Nummer 1 für eine Woche?

Vergangene Woche krönte sich der junge Spanier Alcaraz erneut zur Tennis Nummer eins. Diese Woche steht er als Titelverteidiger aus dem Vorjahr und Führender der Weltrangliste gehörig unter Druck. Carlitos hat dabei nicht nur 1.000 Weltranglistenpunkte zu verteidigen, sondern auch der Platz an der Sonne ist bei einer missglückten Titelverteidigung in Gefahr. Sollte er allerdings erfolgreich sein, bleibt er nicht nur Spitzenreiter der Rangliste, er wäre auch der jüngste Spieler, der das Sunshine-Double aus Indian Wells und Miami gewinnen würde.

Novak Djokovic kann aufgrund der Einreisebestimmungen bei der diesjährigen Turnierausgabe nicht teilnehmen und muss so auf den Titel und wichtige Weltranglistenpunkte verzichten.

Punktejäger beim letzten Hartplatz-Event

Wichtige Punkte gilt es aktuell für Spieler wie den Vorjahresfinalisten Casper Ruud (Wettquote: 37,00), die Viertelfinalisten Hubert Hurkacz (Wettquote: 35,00) und Francisco Cerundolo (Wettquote: 140,00) sowie Alexander Zverev (Wettquote: 25,00), Taylor Fritz (Wettquote: 30,00) und Matteo Berrettini (Wettquote: 55,00) zu sammeln, um nicht den Anschluss an die Weltspitze zu verlieren. Diese Spieler müssten alle bis in Haarspitzen für Miami motiviert sein. Ist Miami doch die vorerst letzte Möglichkeit, um auf Hartplatz 1000 Punkte zu sammeln. Aber auch für die beiden Publikumslieblinge Gael Monfils (Wettquote: 350,00) und Dominic Thiem (Wettquote: 225,00) steht in Florida wieder einiges auf dem Spiel. Für beide sind die hier zu erreichenden Punkte besonders essenziell, um sich im Ranking wieder in Richtung ihrer gewohnten Sphären zu bewegen.

Hier das Einzel-Tableau in Miami