ATP Masters Miami: Finale! Jakub Mensik ringt Taylor Fritz nieder

Jakub Mensik hat in Miami das erste ATP-Masters-1000-Finale seiner Karriere erreicht. Der 19-Jährige besiegte Taylor Fritz im Semifinale in drei engen Sätzen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 29.03.2025, 06:36 Uhr

© Getty Images Jakub Mensik besiegte Taylor Fritz

Was für ein Erfolg für Jakub Mensik! Der erst 19-jährige Tscheche ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami am Freitag (Ortszeit) ins Endspiel eingezogen. Der Weltranglisten-54. besiegte den an Position drei gesetzten US-Amerikaner Taylor Fritz im Halbfinale in einer spannenden Begegnung mit 7:6 (4), 4:6 und 7:6 (4).

Mensik schlug insgesamt 25 Asse und zeigte ausgerechnet in den beiden Tiebreaks sein bestes Tennis. “Wir haben heute wirklich gut aufgeschlagen, sodass er mir keine Gelegenheit gegeben hat, ihn zu breaken”, meinte der Youngster, der keine seiner beiden Breakmöglichkeiten nutzen konnte, nach dem Match. “Es fühlt sich unglaublich an.”

Im Finale bekommt es Mensik nun mit seinem Idol Novak Djokovic zu tun. Der 24-fache Grand-Slam-Champion hatte mit Grigor Dimitrov im ersten Halbfinale keine Mühe. Das bislang einzige Duell der beiden gewann der Serbe vor wenigen Monaten in Shanghai in drei Sätzen.

Während Djokovic nach seinem 100. Titel auf der Tour greift, peilt Mensik seinen ersten Turniersieg an. Bereits jetzt steht fest, dass der Teenager am Montag zumindest auf Position 30 der Weltrangliste stehen wird. Bei einem Titelgewinn würde sich Mensik sogar auf Rang 24 verbessern.

