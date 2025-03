ATP Miami: Fehlerloser Djokovic hat mit Dimitrov wenig Mühe

Im Duell zweier Veteranen gewann im Semifinale des ATP-Tour-1000-Events in Miami der 37-jährige Novak Djokovic gegen seinen vier Jahre jüngeren Kontrahenten Grigor Dimitrov problemlos mit 6:2 und 6:3.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 28.03.2025, 21:42 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic spielt in Miami weiter groß auf

Ein ernüchterndes 1:12 im Head-to-Head ließ bereits vor dem Match aus Sicht des Bulgaren wenig Gutes erahnen. Dabei lief es zu Beginn noch ganz gut. Der derzeitigen Nummer 15 der Welt gelang ein Start nach Maß, indem er Djokovic gleich im ersten Game den Aufschlag abnahm. Der Serbe konterte jedoch postwendend und schaffte im Game darauf zu Null das Rebreak. Anschließend kam es zu einer kurzen unliebsamen Unterbrechung, da Dimitrov von einer offenbar betrunkenen Fan-Abteilung in den unteren Rängen angepöbelt wurde. Umpire Greg Allensworth reagierte rasch und ließ die Unruhestifter prompt aus dem Stadion eskortieren.

Am Court selbst wurde der böige Wind immer mehr zum störenden Faktor. Dimitrov schien mit den speziellen Bedingungen deutlich schlechter zurecht zu kommen und kassierte bei 2:3 ein weiteres Break. Djokovic ließ in der Folge bei eigenem Aufschlag nichts anbrennen, schaffte seinerseits noch ein Break und sicherte sich nach 32 Minuten Satz eins.

Vor den Augen von Fußball-GOAT Lionel Messi ging es auch im zweiten Satz in ähnlicher Tonart weiter. Der Vorjahresfinalist aus Bulgarien leistete sich viel zu viele Fehler, um den äußerst souverän auftretenden Serben ernsthaft fordern zu können. Schell stand es 3:0 für den 24-fachen Grand Slam-Gewinner. Djokovic, der sich im gesamten Match nur fünf unerzwungene Fehler leistete, war danach zu keiner Zeit wirklich gefährdet. Der derzeitige Weltranglisten-Fünfte servierte nach einer Stunde und zehn Minuten zum 6:3 aus und zog somit in äußerst souveräner Manier in sein 60. ATP Masters-1000-Endspiel ein.

Im Finale wartet der 37-jährige auf den Sieger des zweiten Semifinales zwischen Lokalmatador Taylor Fritz und dem tschechischen Jungstar Jakub Mensik. Für den Serben wird es am Sonntag um das Erreichen einer historischen Marke gehen: Mit einem Sieg im Endspiel würde er seinen 100. Turniertitel auf der ATP-Tour einfahren.

