ATP-Masters Miami: Hanfmann chancenlos gegen Dimitrov

In der dritten Runde beim ATP-Masters-Turnier in Miami war Yannick Hanfmann aus Karlsruhe gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov von Beginn an auf verlorenem Posten und unterlag in zwei glatten Sätzen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.03.2024, 01:04 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann musste in der dritten Runde in Miami die deutliche Überlegenheit von Grigor Dimitrov anerkennen.

In ihrer ersten Begegnung auf der Tour zeigte Grigor Dimitrov gegen den Karlsruher Yannick Hanfmann mit einem spektakulären Vorhand-Winner im ersten Ballwechsel, dass er sofort parat war. Hanfmann, zu Beginn mit großen Problemen beim Timing der Schläge, musste sein erstes Aufschlagspiel abgeben und konnte im ersten Durchgang nur einmal bei eigenem Service anschreiben.

Auch zu Beginn des zweiten Satzes fehlte es dem deutschen Davis-Cup-Spieler an Lösungen gegen seinen glänzend disponierten Gegner. Der 32-jährige Dimitrov nahm seinem gleichaltrigen Gegenüber gleich das erste Aufschlagspiel ab und bestätigte dies im Anschluss ohne Verlustpunkt bei eigenem Service. Mit dem Vorsprung war der Weltranglisten-12. nicht mehr zu bremsen und fixierte ohne weiteren Spielverlust den 6:1, 6:0-Erfolg nach 47 Minuten. In der Runde der letzten Acht sieht sich die Nr. 11 des Turniers dem Polen Hubert Hurkacz gegenüber.

Hurkacz ringt Korda nieder

Der an Nr. 8 gesetzte Hurkacz hatte mit Sebastian Korda eine harte Nuß zu knacken. In den ersten beiden Sätzen hielten beide Spieler all ihre Aufschlagspiele. Im ersten Durchgang vergab der 23-jährige Korda die einzige Break-Chance und musste den Satz im Tiebreak abgeben. Im zweiten Akt umgekehrtes Bild. Da war es 27-jährige Hurkacz, der die einzige Möglichkeit zum Break ausließ und den Entscheider abgeben musste. Im dritten Satz konnte der zweifache Masters-Champion seinem US-amerikanischen Gegner im vierten Game den Aufschlag entscheidend abnehmen und servierte den 7:6 (5), 6:7 (5), 6:3-Erfolg nach 2:18 Stunden nach Hause.

Hier das Einzel-Tableau in Miami