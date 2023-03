ATP Masters Miami: Jannik Sinner souverän, Casper Ruud fliegt raus

Jannik Sinner steht nach einem souveränen Zweisatzerfolg über Grigor Dimitrov im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Events von Miami. Die Nummer drei des Turniers Casper Ruud hingegen ist bereits gescheitert.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 27.03.2023, 07:04 Uhr

Jannik Sinner steht in Miami souverän im Achtelfinale

Casper Ruud will 2023 einfach nicht in Fahrt kommen. Hatte der Norweger in der Vorsaison noch zwei Endspiele bei Grand-Slam-Turnieren und das Finale der Nitto-ATP-Finals erreicht, so bleibt Ruud in dieser Spielzeit weit hinter seinen Erwartungen zurück. Auch in Miami ist es dem Weltranglistenvierten nicht gelungen, zwei Spiele am Stück für sich zu entscheiden.

Dabei war der Norweger durchaus gut ins Turnier gestartet: Casper Ruud hatte in Runde eins mit Ilya Ivashka keine Probleme und startete auch gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp mit einem gewonnenen Auftaktsatz. Dann aber Riss der Faden bei der Nummer drei des Turniers. Van de Zandschulp löste mit einem 3:6, 6:4 und 6:4-Erfolg sein Ticket fürs Achtelfinale.

Sinner gegen Rublev

In diesem bekommt es der Niederländer mit Emil Ruusuvuori zu tun, der Zverev-Bezwinger Taro Daniel in zwei Sätzen in die Schranken wies. Ebenfalls im Achtelfinale stehen indes Jannik Sinner und Andrey Rublev - der Italiener ließ Grigor Dimitrov in der Nacht auf Montag nicht den Hauch einer Chance und siegte deutlich mit 6:3 und 6:4. Andrey Rublev gestaltete sein Duell mit Miomir Kecmanovic gar noch klarer: Der Russe siegte mit 6:1 und 6:2. Im Achtelfinale kommt es nun zum Schlager zwischen Sinner und Rublev.

Am oberen Ende des Tableaus hat Carlos Alcaraz bereits am späten Sonntagabend seine bestechende Form bestätigt und mit einem Zweisatzerfolg über Dusan Lajovic das Achtelfinale erreicht. Alcaraz bekommt es mit Lokalmatador Tommy Paul zu tun. Auch für Youngster Holger Rune geht es in der Runde der letzten 16 gegen einen Amerikaner: Der Däne trifft auf Taylor Fritz.

