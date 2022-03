ATP Masters Miami: Kein echtes „Sunshine Double“ im Doppel für Isner - oder doch?

John Isner spielt auch beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami im Doppel-Wettbewerb um den Titel mit. Allerdings nicht an der Seite von Jack Sock, mit dem er zuletzt in Indian Wells gewonnen hatte.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.03.2022, 17:40 Uhr

© Getty Images John Isner tritt auch im Miami im Doppel an

Die Erstrunden-Aufgabe von Kevin Krawietz und Andreas Mies in Miami wird, gelinde gesagt, interessant: Denn die beiden Deutschen, die schon zweimal den Titel bei den French Open geholt haben, müssen gegen John Isner und Hubert Hurkacz ran. Und damit auf zwei Leute, die in Miami im Einzel schon erfolgreich waren (Isner 2018, Hurkacz im vergangenen Jahr). Und die auch im Paarlauf einiges mitbringen. So hat Hurkacz gemeinsam mit Félix Auger-Aliassime schon das 1000er-Event in Paris Bercy gewinnen können. Und Isner hat ja erst am Samstag in Indian Wells zum zweiten Mal mit Jack Sock im Tennis Paradise gesiegt.

Sock fehlt aber im Doppel-Tableau von Miami. Sollte John Isner also tatsächlich wieder zuschlagen - gälte dies dann als echtes „Sunshine Double“? Nun gut: Isner/Hurkacz gehen ungesetzt ins Rennen, Favoriten sind a priori andere. Wie etwa Nikola Mektic und Mate Pavic. Wobei es für die Kroaten in diesem Jahr noch nicht gut läuft, zuletzt mussten sie sich nach dem frühen Ausscheiden in Indian Wells gegen Isner und Sock mit einem Auftritt beim ATP-Challenger-Turnier in Phönix bescheiden. Und schieden dort im Halbfinale gegen Jan-Lennard Struff und Oscar Otte aus.

Ebenfalls am Start werden mit Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios die regierenden Australian-Open-Champions sein. Die beiden Australier beginnen gegen Santiago Gonzalez und Andres Molteni. Und auch Stefanos Tsitsipas und Feliciano Lopez geben sich einen weiteren gemeinsamen Auftritt. Für die beiden geht es gegen Alexander Bublik und Andrey Golubev los.

Hier das Doppel-Tableau in Miami