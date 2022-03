ATP Masters Miami: Kyrgios schlägt Rublev, Sinner kämpft sich durch

Nick Kyrgios und Jannik Sinner qualifizierten sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami für die dritte Runde. Während der Australier gegen Andrey Rublev eine Galavorstellung zeigte, musste der italienische Youngster gegen Emil Ruusuvuori drei Matchbälle abwehren.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 25.03.2022, 22:35 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios gewann gegen Andrey Rublev in zwei Sätzen

Was für ein Auftritt von Nick Kyrgios: Der Australier nahm in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Events von Miami den an Position fünf gesetzten Andrey Rublev mit 6:3 und 6:0 aus dem Turnier. Dabei lag der Russe zu Beginn des ersten Satzes sogar mit Break voran, danach zeigte Kyrgios jedoch eine bärenstarke Vorstellung.

Rublev habe gut begonnen, danach sei er aber immer besser in die Partie gekommen, meinte Kyrgios nach dem Match. Insbesondere der Return auf den zweiten Aufschlag habe ausgezeichnet funktioniert, so der 26-Jährige. In Runde drei trifft er auf Fabio Fognini.

Jannik Sinner hatte hingegen deutlich mehr zu kämpfen als Kyrgios: Der Italiener wehrte gegen Emil Ruusuvuori drei Matchbälle ab und siegte mit 6:4, 3:6 und 7:6 (8). Er bekommt es nun mit Pablo Carreno Busta, der seinerseits David Goffin in zwei Sätzen besiegte, zu tun.

Zudem qualifizierte sich auch der an Position zehn gesetzte Cameron Norrie für die dritte Runde. Der 26-Jährige schlug Landsmann Jack Draper mit 7:6 (5) und 6:4. Er misst sich am Sonntag mit Hugo Gaston, der John Isner etwas überraschend mit 7:6 (5) und 6:4 in die Schranken wies. Auch Alexander Zverev gewann seine Zweitrundenpartie.

