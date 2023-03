ATP Masters Miami live: Jan-Lennard Struff vs. Grigor Dimitrov im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami auf Grigor Dimitrov. Das Match gibt es ab ca. 20 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.03.2023, 13:17 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Verzögerungen Der Beginn der Partie zwischen Struff und Dimitrov wird sich nach hinten verschieben. Auf dem Platz eins ist das Match zwischen Sofia Kenin und Anhelina Kalinina noch nicht gestartet. Erst im Anschluss sind die Herren dort angesetzt. Mit einem Beginn vor 21:15 Uhr ist demnach nicht zu rechnen. Wir melden uns, sobald es Neuigkeiten gibt. Herzlich willkommen Guten Abend und herzlich willkommen bei den diesjährigen Miami Open. Jan-Lennard Struff bekommt es in der zweiten Runde mit Grigor Dimitrov zu tun.

© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft zum sechsten Mal auf Grigor Dimitrov

Es wird bereits die sechste Begegnung zwischen Struff und Dimitrov werden. In der gegenseitigen Bilanz hat der Bulgare mit 3:2-Siegen knapp die Nase vorne.

Während Grigor Dimitrov mit einem Freilos in die zweite Runde gekommen ist, musste sich Jan-Lennard Struff für das hauptfeld erst qualifizieren. Dort gewann der deutsche Davis-Cup-Spieler dann gegen Fabio Fognini in drei Sätzen.

Struff gegen Dimitrov - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Grigor Dimitrov gibt es ab ca. 20 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Miami