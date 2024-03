ATP Masters Miami live: Jannik Sinner vs. Grigor Dimitrov im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner trifft im Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami auf Grigor Dimitrov. Das Match gibt es ab 21:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky sowie in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.03.2024, 21:01 Uhr

© Getty Images Das vierte Duell zwischen Jannik Sinner und Grigor Dimitrov ist das erste Endspiel zwischen beiden Spielern.

Jannik Sinner ist im Endspiel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami der klare Titelfavorit. Doch Grigor Dimitrov dürfte dem Südtiroler nach seinen Siegen gegen Carlos Alcaraz und Alexander Zverev alles andere als eine leichte Einheit zum Titelgewinn bieten.

Die bisherige Bilanz ist für Sinner positiv, der zwei der drei bisherigen Duelle gewinnen konnte. Das letzte Duell fand im letzten Jahr in Peking statt. Drei Sätze lang hiel Grigor Dimitrov dagegen, unterlag in der Viertelfinalpartie am Ende doch.

Auch in Miami trafen beide Akteure vor knapp zwölf Monaten aufeinader. Ebenfalls mit dem besseren Ende für den Italiener. Der einzige Sieg des Bulgaren liegt bereits vier Jahre zurück. Im Achtelfinale des Masters von Rom gewann Grigor Dimitrov nach drei spannenden Sätzen.

Das Match zwischen Jannik Sinner und Grigor Dimitrov gibt es ab 21:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

