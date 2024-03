Miami Open: Grigor Dimitrov erteilt Carlos Alcaraz Lehrstunde

Grigor Dimitrov ist mit einem 6:2 und 6:4 gegen Carlos Alcaraz in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami eingezogen. Dort trifft der Bulgare auf Alexander Zverev.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.03.2024, 01:54 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Grigor Dimitrov hat gegen Carlos Alcaraz ein fantastisches Match hingelegt

Von Jens Huiber aus Miami

Man muss ja nicht jeden platten Vergleich ziehen, nur weil dieser sich offensichtlich aufdrängt. Aber bitte: Grigor Dimitrov ist in sein Viertelfinale gestartet wie ein Box-Weltmeister im Schwergewicht. Die US-Amerikaner sagen in solchen Fällen ja gerne: „He came out swinging.“ Wie passend, dass Mike Tyson Zeuge dieser Vorstellung von Dimitrov wurde.

Nun war das 6:2 im ersten Durchgang für den Bulgaren aber auch nicht ganz so glatt, wie das Ergebnis nahelegt. Denn Alcaraz hatte zwar beim Service massive Probleme, als Rückschläger aber auch einige Chancen. Die Grigor Dimitrov aber voller Selbstvertrauen und vor allem offensiv parierte.

Tyson war übrigens nicht der einzige Sport-Promi, der sich zum letzten Viertelfinale des zweiten ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres ins Hard Rock Stadium begeben hatte. Auch Jimmy Butler, ausgewiesener Tennisfan und Dauergast (in Miami und bei den US Open), und Sergio Busquets, mittlerweile in Diensten von Inter Miami, hatten ihren Donnerstagabend auf Spitzentennis programmiert.

Die Tribünen waren auch sonst gut gefüllt beim Treffen des Miami-Champions von 2022 und Dimitrov, der Anfang dieser Saison in Brisbane eine mehr als sechsjährige Durststrecke in Sachen Titel beendete.

Alcaraz mit Zwischenspurt

Aber Carlos Alcaraz hat ja auch ein gerüttelt Maß an Schwergewichts-Champion in sich. Weshalb man ihm besser nicht den kleinen Finger reicht. Hätte Grigor Dimitrov also seinen Breakball zum 5:1 im zweiten Akt genutzt, wäre Alcaraz nicht mit einem Zu-Null-Break auf 3:4 herangekommen. Und vielleicht waren es ja die Einflüsterungen von Juan Carlos Ferrero, dem Entdecker und Förderer und Coach von Alcaraz, die den Turnierfavoriten wieder in die Spur gebracht haben, so wie Cup D´Amato das mit dem sehr jungen Mike Tyson geschafft hat.

Umso bemerkenswerter, dass Grigor Dimitrov genau in dieser Phase noch einmal einen Gang höher schalten und mit einem Break das 6:4 und damit den Einzug in die Vorschlussrunde sicherstellen konnte.

Dimitrov nun gegen Zverev

Grundsätzlich fantastisch. Allerdings wartet dort dann doch Alexander Zverev. Und die Bilanz gegen die deutsche Nummer eins ist verheerend: Grigor Dimitrov konnte lediglich die allererste Partie 2014 in Basel gewinnen, die restlichen sieben gingen an Zverev. Vier davon in der vergangenen Saison.

Für Carlos Alcaraz hat sich mit der unerwartet klaren Niederlage gegen Dimitrov vom Ziel „Sunshine Double“ verabschiedet. In einer Art und Weise, die man nach den Vorstellungen der letzten Wochen (in Indian Wells) und Tage (in Miami) nicht für möglich gehalten hätte. Aber so ist das, wenn man gegen einen Mann spielt, der es wie Mike Tyson anlegt: Es setzt einen Wirkungstreffer nach dem anderen.

Hier das Einzel-Tableau in Miami