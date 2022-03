ATP Masters Miami: "Motivierter" Daniil Medvedev peilt Rückkehr an die Weltranglistenspitze an

Mit einem Halbfinaleinzug beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami würde Daniil Medvedev an die Spitze der Weltrangliste zurückkehren. Angesichts dieser Aussichten zeigte sich der Russe nach seinem Zweitrundenerfolg über Andy Murray voller Tatendrang.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 28.03.2022, 14:27 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev gewann in Runde zwei gegen Andy Murray

Aufgrund seiner frühen Niederlage beim ATP-Masters-1000-Turnier in Indian Wells musste Daniil Medvedev Weltranglistenposition nach nur drei Wochen wieder an Novak Djokovic abtreten, mit einem guten Resultat in Miami könnte der Russe im Ranking aber schon bald wieder von ganz oben grüßen. Dafür müsste der amtierende US-Open-Champion in Florida das Halbfinale erreichen.

"Ich bin auf jeden Fall glücklich, dass ich es erreicht habe und sehr motiviert, zu versuchen, für eine lange Zeit dort zu sein", sagte Medvedev nach seinem souveränen Zweitrundensieg über Andy Murray hinsichtlich Weltranglistenposition Nummer eins. Er sei trotz der kurzen Verweildauer froh, das Ranking angeführt zu haben: "Viele große Spieler und Legenden unseres Sports haben das nicht geschafft."

Drei Siege benötigt Medvedev in Miami noch, um in der kommenden Woche wieder vor Djokovic zu stehen. Der Fokus des 26-Jährigen liegt derzeit aber einzig und allein auf dem Drittrundenduell mit Pedro Martinez. "Ich bereite mich immer von Match zu Match vor, also schaue ich hier zum Beispiel nicht auf das Halbfinale", so der Russe.

Sollte Medvedev die Vorschlussrunde erreichen, würde er sich damit noch längst nicht zufrieden geben. Dann wäre der Turniersieg das einzig logische Ziel, da der Abstand auf Djokovic somit größer werden würde, so der Russe. Wohl wissend, dass nach dem Turnier in Miami seine so ungeliebte Sandplatzsaison ansteht.

