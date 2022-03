ATP Masters Miami: Nick Kyrgios lässt auch Fabio Fognini keine Chance

Nick Kyrgios steht beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami im Achtelfinale. Der Australier machte mit Fabio Fognini beim 6:2 und 6:4-Erfolg kurzen Prozess.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 27.03.2022, 21:01 Uhr

© Getty Images Nick Kyrgios steht im Miami-Achtelfinale

Nick Kyrgios präsentiert sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami weiterhin in beeindruckender Form: Nach dem 6:3 und 6:0-Erfolg über Andrey Rublev in Runde zwei ließ der Australier auch Fabio Fognini keine Chance. Kyrgios setzte sich in der Runde der letzten 32 souverän mit 6:2 und 6:4 durch.

"Ich wollte das Momentum aus meinem letzten Match mitnehmen und gleich meine ersten Breakbälle nutzen. Das habe ich geschafft", meinte Kyrgios unmittelbar nach der Begegnung. Im Achtelfinale trifft er auf den Sieger der Partie zwischen Jannik Sinner und Pablo Carreno Busta.

Neben Kyrgios setzten sich zu Beginn des Tages auch Casper Ruud und Cameron Norrie durch. Ruud siegte gegen Alexander Bublik mit 6:3 und 6:2, Norrie hatte gegen Hugo Gaston beim 6:3 und 7:5-Erfolg nur unwesentlich mehr Probleme. Die beiden treffen im Achtelfinale nun aufeinander.

Hier das Einzel-Tableau in Miami