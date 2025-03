ATP Masters Miami: Struff unterliegt Davidovich-Fokina

Nach Daniel Altmaier ist auch Jan-Lennard Struff in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami gescheitert.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 20.03.2025, 22:08 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff ist in Miami ausgeschieden

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Das nächste frühe Aus von Jan-Lennard Struff beim Sunshine Double: Nachdem sich der deutsche Davis-Cup-Spieler in Indian Wells zum Auftakt Gael Monfils geschlagen geben musste, verlor Struff nun in Miami gegen Alejandro Davidovich Fokina mit 6:7 (3) und 3:6. Dabei hatte Struff in beiden Sätzen Chancen, das Ruder zu seinen Gunsten zu wenden. So etwa im achten Spiel des zweiten Aktes. Aber bei Breakchancen gegen sich spielte “ADF” dann sein bestes Tennis.

Zuvor war mit Daniel Altmaier ein Teamkollege von Struff ausgeschieden. Altmaier musste sich Chak Wong mit 4:6 und 3:6 geschlagen geben. Damit ist mit Alexander Zverev nur noch ein Deutscher im Hauptfeld von Miami vertreten. Zverev trifft nach einem Freilos auf Jacob Fearnley. Den Briten hat er Anfang der Saison in der dritten Runde der Australian Open sicher in drei Sätzen bezwungen.

Nishikori muss zurückziehen

Pech hatten am frühen Donnerstag die japanischen Vertreter: Kei Nishikori konnte aufgrund einer Verletzung gegen Landsmann Yoshihito Nishioka erst gar nicht antreten. Und Nishioka musste seine Partie gegen Lucky Loser Hugo Gaston im zweiten Satz aufgeben. Der Chinese Bu Yunchaokete kam mit einem überraschend deutlichen 6:4 und 6.2 gegen Cameron Norrie weiter.

Interesant könnte die Night Session werden. Da treffen mit Joao Fonseca und Learner Tien zwei junge Spieler aufeinander, die in diesem Jahr schon für Furore gesorgt haben.

