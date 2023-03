ATP Masters Miami: Wettbewerbsverzerrung durch den Spielplan?

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Taylor Fritz ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami auch heute in der Night Session angesetzt. Das könnte vor allem einem Mann helfen: Jannik Sinner.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 30.03.2023, 09:47 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz darf/muss heute erst in der Night Session ran

Dass der Regen das diesjährige ATP-Masters-1000-Turnier in Miami nachhaltig beeinflusst, ist dem Faktor höhere Gewalt zuzuschreiben. Sehr wohl in der Macht der Veranstalter liegt aber die Gestaltung des Spielplans. Und da darf man schon ein wenig erstaunt sein. Denn nachdem am Mittwoch die Partie zwischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz und Lokalheld Taylor Fritz buchstäblich ins Wasser fiel, wurde diese für den heutigen Donnerstag wieder in der Night Session terminiert.

Mit WOW könnt ihr das gesamte Masters-Turnier in Miami live verfolgen. Erlebt Spitzen-Tennis exklusiv und streamt die #1 für besten Live-Sport ab 19,99€ monatlich! Sichert euch jetzt das Angebot und spart 33%!

Warum das signifikant ist? Weil der Gegner von Fritz oder Alcaraz schon feststeht: Jannik Sinner hat ja am Mittwoch sein Viertelfinale gegen Emil Ruusuvuori trotz Unterbrechungen sicher überdie Zeit gebracht. Wenn jetzt aber Alcaraz und Fritz erst in dieser Nacht spielen, hat der Sieger mehr als einen ganzen Tag weniger Regenerationszeit für das Halbfinale als Sinner.

Sinner schlägt Fritz, verliert gegen Alcaraz

Nun wird in Miami wie bei allen anderen 1000ern schon längst nicht mehr im Best-of-Five-Modus gespielt. Und - bei allem Respekt für Daniil Medvedev, Christopher Eubanks, Karen Khachanov und Francisco Cerundolo - die Begegnung zwischen dem Weltranglisten-Ersten Alcaraz und der US-amerikanischen Nummer eins Fritz ist auch die attraktivste (und damit für das Prime-Time-TV-Publikum interessanteste) Partie.

Aber gegen einen Jannik Sinner sollte man schon einigermaßen ausgeruht an den Start geht: Der Südtiroler hat Fritz nämlich zuletzt in Indian Wells im Viertelfinale geschlagen, um dann in der Vorschlussrunde gegen Alcaraz zu verlieren. Insgesamt führt der Spanier in der Bilanz mit Sinner aber nur mit 3:2, das wäre also in jedem Fall eine offene Partie. Unter den gegebenen Umständen könnte Sinner aber sogar im Vorteil sein.

Hier das Einzel-Tableau in Miami