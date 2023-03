ATP Masters Miami:Kevin Krawietz scheitert mit Fabrice Martinim Doppel-Halbfinale

Kevin Krawietz ist mit seinem französischen Partner Fabrice Martin im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami gescheitert.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.03.2023, 08:08 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Kevin Krawietz ist mit Fabrice Martin in Miami im Doppel-Halbfinale ausgeschieden

Die Chance auf den Finaleinzug beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami war da für Kevin Krawietz und Fabrice Martin. Am Ende musste sich die deutsch-französische Paarung aber Austin Krajicek und Nicolas Mahut mit 7:5, 5:7 und 8:10 gecshlagen geben. Der routinierte Franzose und sein US-amerikanischer Partner treffen im Endspiel nun auf Santiago Gonzalez und Edouard Roger-Vasselin. Beide Teams sind ungesetzt in das zweite 1000er-Turnier des Jahres gegangen.

Krawietz und Martin hatten einen starken Lauf hingelegt, in Runde eins mit Matthew Ebden und Rohan Bopanna die frisch gekürten Champions von Indian Wells eliminiert. In der zweiten Runde folgte dann ein Erfolg gegen die Niederländer Robin Haase und Matwe Middelkoop. Im Viertelfinale schließlich schlugen Krawietz und Martin die beiden Lokalmatadoren Ben Shelton und Tommy Paul.

Hier das Doppel-Tableau in Miami