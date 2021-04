ATP Masters Monte Carlo: Andrey Rublev fixiert Traum-Viertelfinale gegen Rafael Nadal

Andrey Rublev steht nach einem knappen Dreisatzerfolg über Roberto Bautista Agut im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers von Monte Carlo. In diesem trifft der Russe auf Sandplatzkönig Rafael Nadal.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.04.2021, 20:07 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Andrey Rublev besiegte Roberto Bautista Agut im Achtelfinale

Vor Turnierbeginn durften die Veranstalter des ATP-Masters-1000-Events in Monte Carlo auf zwei hochspektakuläre Viertelfinalpartien hoffen: Gemäß der Setzliste wartete im oberen Teil des Tableaus ein Duell zwischen Novak Djokovic und Alexander Zverev auf die Zuschauer vor den Fernsehgeräten, im letzten Viertel sollte es bei "normalem" Turnierverlauf zu einer Begegnung zwischen Rafael Nadal und Andrey Rublev kommen.

Doch wie es im Sport so üblich ist, kam es im Fürstentum nun doch anders - zumindest teilweise. Nach den Achtelfinalniederlagen von Djokovic und Zverev treffen in der Runde der letzten Acht nun nicht der Serbe und der Deutsche, sondern Dan Evans und David Goffin aufeinander. Nadal und Rublev schafften hingegen den Sprung ins Viertelfinale und werden am Freitag wohl Sandplatztennis vom Feinsten bieten.

Auch Fognini und Ruud weiter

Nichts anderes darf man nach den bisher gezeigten Leistungen in Monte Carlo erwarten. Der spanische Sandplatzkönig gab in seinen bisherigen beiden Matches gegen Federico Delbonis und Grigor Dimitrov gar nur fünf Spiele ab, sein russischer Kontrahent hatte zumindest im Achtelfinale trotz einer großartigen Darbietung schon deutlich mehr zu kämpfen.

Denn Roberto Bautista Agut verlangte dem Weltranglistenachten alles ab, ehe der 7:6 (2), 5:7 und 6:3-Erfolg Rublevs nach 2:44 Stunden feststand. Angesichts der hohen physischen Belastung dürfte der 23-Jährige froh sein, dass das Traum-Viertelfinale gegen Nadal am Freitag als vierte und letzte Partie des Tages nach 11:00 Uhr angesetzt ist.

Einen noch größeren Abnützungskampf als Rublev und Bautista Agut lieferten sich Pablo Carreno Busta und Casper Ruud. Und wie auf dem größten Platz der Anlage zog auch auf dem Court des Princes der Iberer den Kürzeren: Ruud fixierte nach Abwehr zweier Matchbälle und fast drei Stunden Spielzeit den 7:6 (4), 5:7 und 7:5-Sieg. Im Viertelfinale bekommt er es nun mit Fabio Fognini, der Filip Krajinovic in zwei Sätzen schlug, zu tun.

Hier das Einzel-Tableau in Monte Carlo