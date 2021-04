ATP Masters Monte Carlo: Andrey Rublev nach Sieg über Casper Ruud im Finale

Andrey Rublev steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Endspiel eines ATP-Masters-1000-Turniers. Der Russe schlug Casper Ruud im Halbfinale mit 6:3 und 7:5. Im Endspiel wartet nun Stefanos Tsitsipas.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.04.2021, 18:15 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev schlug Casper Ruud in zwei Sätzen

Bei seinem Viertelfinalerfolg über Sandplatzkönig Rafael Nadal hatte Andrey Rublev noch einen absoluten Traumstart erwischt und Satz eins deutlich mit 6:2 für sich entschieden. Gegen Casper Ruud lief es für den Weltranglistenachten zunächst hingegen nicht nach Plan, dem Norweger gelang das erste Break zum 2:1.

Danach fand Rublev auf dem Court Rainier III aber immer besser zu seinem Spiel und sicherte sich in Satz eins fünf der nächsten sechs Games. Nachdem der Russe den ersten Abschnitt mit 6:3 gewonnen hatte, lag Rublev auch im zweiten Abschnitt bereits mit Break voran.

Ruud steckte aber nicht auf und führte in Satz zwei zwischenzeitlich sogar mit 4:2. Allerdings gelang Rublev erneut ein großartiges Comeback und im entscheidenden Augenblick das Break zum 6:5. In weiterer Folge servierte der 23-Jährige souverän aus.

Durch den 6:3 und 7:5-Erfolg qualifizierte sich Rublev für das erste ATP-Masters-1000-Finale seiner Karriere. In diesem trifft er am Sonntag auf Stefanos Tsitsipas. Zudem wird der aktuelle Weltranglistenachte in der kommenden Woche Roger Federer in den ATP-Charts überholen.

