ATP-Masters Monte-Carlo: Daniel Altmaier schafft Sprung in das Hauptfeld

Daniel Altmaier hat beim ATP Masters-Turnier in Monte-Carlo den Einzug in das Hauptfeld geschafft. Gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert siegte der DTB-Spieler im Qualiifkationsfinale 7:6(3), 6:2.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.04.2025, 12:59 Uhr

Nach seinem knappen Dreisatzerfolg in der ersten Qualiifkationsrunde gegen den Spanier Jaume Munar, ging es am heutigen Sonntag um die Chance zur Hauptfeldteilnahme beim ersten großen Sandplatzevent des Jahres. Gegner Pierre-Hugues Herbert, der schon seit längerer Zeit an einem Comeback in der Weltspitze arbeitet, verlangte dem Deutschen im ersten Satz eine Menge ab. Den Tiebreak konnte Altmaier jedoch für sich entscheiden.

Mit der entsprechenden Satzführung im Rücken spielte Daniel Altmaier nun befreiter auf. Beim Stand von 3:0 gab der 26-Jährige zwar selbst seinen Aufschlag ab, konnte mit dem direkten Re-Break den alten Abstand jedoch wieder herstellen. Nach 1:47 Stunde Spielzeit stand der Sieger fest.

Altmaier der dritte Deutsche im Hauptfeld

Daniel Altmaier ist damit neben Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff, der sein erstes Match noch an diesem Nachmittag spielen wird, der dritte deutsche Teilnehmer im Hauptfeld beim Masters-Turnier in Monte Carlo. Alexander Zverev geht dabei als topgesetzter Spieler an den Start und hat in der ersten Runde ein Freilos.

Hier das komplette Qualifkations-Tableau in Monte-Carlo