ATP Masters Monte-Carlo: Dimitrov sicher weiter, Rune muss aufgeben

Grigor Dimitrov ist mit einem Zwei-Satz-Erfolg gegen Nicolas Jarry in die zweite Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo eingezogen. Nicht gut verlief der Start in die Sandplatzsaison für Holger Rune.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 08.04.2025, 14:16 Uhr

© Getty Images Grigor Dimitrov hat gegen Nicolas Jarry nichts anbrennen lassen

Sieben Matchbälle hat Grigor Diimtrov zwar gebraucht, am Ende stand aber nach einer Spielzeit von 106 Minuten ein 6:3 und 6:4 für den Bulgaren gegen Nicolas Jarry zu Buche. Dimitrov trifft in Runde zwei auf den Monegassen Valentin Vacherot. Der Lokalmatador hatte sich schon am Sonntag gegen Jan-Lennard Struff durchgesetzt.

Dimitrov ist in Monte-Carlo an Position 15 gesetzt. Und könnte im Falle eines Sieges gegen Vacherot im Achtelfinale wie schon in Miami auf Novak Djokovic treffen. Da hatte Dimitrov keine Chance.

Nicht gut ist Holger Rune in die Sandsplatzsaison 2025 gestartet. Der Däne musste beim Stand von 2:6 und 0:3 gegen Nuno Borges aufgeben. Borges spielt in Runde zwei gegen Pedro Martinez, der gegen Lorenzo Sonego in drei Sätzen weiterkam.

