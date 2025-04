ATP-Masters Monte-Carlo: Djokovic hat einen Rekord bereits sicher

Für Novak Djokovic geht es nach der Endspielniederlage in Miami weiterhin um das Thema der 100 Tourtitel. Eine Chance auf die Trophäe in Monte-Carlo scheint beim ersten Sandplatz-Masters des Jahres gering. Doch immerhin ein Rekord ist bereits sicher.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.04.2025, 16:02 Uhr

© Getty Images Niemand schlug so häufig in Monte-Carlo auf, wie Novak Djokovic mit seinem nun 18 Teilnahmen.

Novak Djokovic wird mit gemischten Gefühlen in Monte-Carlo an den Start gehen. Die Finalniederlage gegen Jakub Mensik beim ATP-Masters in Miami verhinderte den vom Serben lange erwarteten 100. Titel auf der ATP Tour. Einmal mehr wurde dem ehemaligen Branchenprimus von einem jungen Spieler aufgezeigt, dass die Konkurrenz stetig wächst.

Zum bereits 18. Mal wird in der kommenden Woche Novak Djokovic in Monte-Carlo an den Start gehen. Kein Spieler schlug häufiger auf der Anlage an der französischen Südküste auf. Es ist fast schon unglaublich, dass der 37-Jährige das Turnier nur im Jahr 2013 gewinnen konnte. Ist aber mit der steten Dominanz seines damaligen Finalgegners schnell erklärt. Rafael Nadal holte elf Titel im Fürstentum, bei 17 Teilnahmen.

Djokovic könnte auf Wawrinka treffen

In der ersten Runde profitiert Novak Djokovic vom üblichen Freilos der Topspieler. In der zweiten Runde könnte es zum unterhaltsamen Retro-Duell mit Stan Wawrinka kommen, sofern dieser zum Auftakt gegen Alejandro Tabilo gewinnen sollte.

Der Schweizer wäre dann die erste Hürde zum nächsten Anlauf der magischen Grenze von 100 Tourtiteln. In den vergangenen Jahren hielt Monte-Carls stets überraschende Titelträger bereit. In gewisser Weise gehört auch Novak Djokovic mittlerweile dazu.

