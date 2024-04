ATP Masters Monte-Carlo: Djokovic und Alcaraz in oberer, Zverev und Sinner in unterer Hälfte

Novak Djokovic und Carlos Alcaraz könnten im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo aufeinander treffen. Alexander Zverev wurde in die untere Hälfte gelost.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 05.04.2024, 18:13 Uhr

Geht es nach der Papierform, dann treffen sich Novak Djokovic und Carlos Alcaraz im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo. Das ergab die Auslosung am heutigen Freitag. Die beiden beginnen wie alle topgesetzten Spieler mit einem Freilos, danach trifft Djokovic entweder auf Roman Safiullin oder einen Qualifikanten. Möglicher Drittrundengegner für den Weltranglisten-Ersten ist Lorenzo Musetti. Gegen den Italiener ist Djokovic vor einem Jahr in Monte-Carlos ausgeschieden. Musetti muss allerdings gleich zu Beginn gegen Taylor Fritz ran.

Alcaraz wiederum eröffnet entweder gegen Félix Auger-Aliassime oder einen Qualifikanten. Und könnte im Viertelfinale auf Casper Ruud treffen.

Alexander Zverev wurde in die untere Tableau-Hälfte gelost. Zverev wartet auf den Sieger der Partie zwischen Sebastian Ofner und Daniel Evans. Planmäßiger Viertelfinalgegner der deutschen Nummer eins wäre Daniil Medvedev. Was einer Wiederauflage des Treffens im letzten Jahr wäre, bei dem es turbulent zuging.

Jannik Sinner schließlich legt als Nummer zwei los. Und zwar gegen Alejandro Davidovich-Fokina oder Sebastian Korda. Im Viertelfiinale wurde Holger Rune warten. Gegen den Dänen hat Sinner 2023 in Monte-Carlo verloren.