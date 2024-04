ATP Masters Monte-Carlo: Dominic Thiem scheitert an Roberto Bautista Agut

Dominic Thiem ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo in der ersten Qualifikationsrunde ausgeschieden. Der Österreicher unterlag Roberto Bautista Agut mit 1:6 und 2:6.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 06.04.2024, 16:12 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Dominic Thiem verlor gegen Roberto Bautista Agut

Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen

Die Reise nach Monte-Carlo hat sich für Dominic Thiem nicht gelohnt: Der US-Open-Sieger von 2020 verlor im Fürstentum in der ersten Qualifikationsrunde gegen Roberto Bautista Agut glatt mit 1:6 und 2:6. Der Spanier war kurzfristig als Ersatzmann für Arthur Cazaux eingesprungen.

Bautista Agut benötigte kaum Anlaufzeit und entschied den ersten Satz nach nur 27 Minuten für sich. Im zweiten Durchgang fand Thiem etwas besser in die Partie, großen Druck vermochte der Österreicher aber zu keinem Zeitpunkt auszuüben. So war es letztlich Bautista Agut, der nach 71 Minuten Spielzeit über den Einzug in die zweite Qualifikationsrunde jubeln durfte.

In dieser trifft Bautista Agut, der im direkten Vergleich mit Thiem auf 5:2 erhöhte, auf Lorenzo Sonego oder David Goffin. Für Thiem geht es indes ab 15. April beim ATP-250-Turnier in München weiter. Dort steht der ehemalige Weltranglistendritte dank einer Wildcard im Hauptfeld.

Das Quali-Tableau in Monte-Carlo