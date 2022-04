ATP Masters Monte-Carlo: Favoriten Rajeev Ram und Joe Salisbury gewinnen Doppel-Titel

Rajeev Ram und Joe Salisbury, das an Position eins gesetzte Paar, haben sich in einem engen Endspiel gegen Juan Sebastian Cabal und Robert Farah den Doppel-Titel beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo geholt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.04.2022, 14:14 Uhr

© Getty Images Die Sieger in Monte-Carlo 2022: Joe Salisbury und Rajeev Ram

Die Favoriten haben sich am Ende durchgesetzt, wenn auch rechtschaffen knapp. Rajeev Ram aus den USA und Joe Salisbury aus Großbritannien besiegten die beiden Kolumbianer Juan Sebastian Cabal und Robert Farah im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo mit 6:4, 3:6 und 10:7. Für Salisbury war es der neunte Titel seiner Karriere, der fünfte gemeinsam mit Ram. Die beiden waren auch schon bei den Australian Open 2020 und den US Open 2021 erfolgreich geblieben.

Für den mit 38 Jahren deutlich älteren Ram (Salisbury zählt erst 29 Lenze) war der Erfolg in Monte-Carlo bereits der 23. seiner Laufbahn. Ram/Salisbury hatten im Viertelfinale Tim Pütz und Michael Venus besiegt - und mussten sich in der Vorschlussrunde gegen Jamie Murray und Rohan Bopanna gehörig strecken. Gewannen das Halbfinale aber mit 11:9 im Match-Tiebreak.

