ATP Masters Monte-Carlo: Finale! Weissborn und Arneodo schlagen Pütz und Krawietz

Sam Weissborn und Romain Arneodo sind sensationell in das Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo eingezogen. Der Österreicher und sein monegassischer Partner besiegten Kevin Krawietz und Tim Pütz mit 7:6 (7), 4:6 und 10:7.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.04.2023, 14:00 Uhr

© Getty Images Sam Weissborn und Romain Arneodo stehen in Monte-Carlo im Endspiel

Was für ein Erfolg für Sam Weissborn und Romain Arneodo! Das Paar, das nur mit einer Wildcard in das Doppel-Tableau in Monte-Carlo eingezogen ist, steht sensationell im Endspiel. Denn im Halbfinale am Samstag setzten sich der österreichische Linkshänder und sein monegassischer Partner mit 7:6 (7), 4:6 und 10:7 gegen das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz durch.

Im Finale geht es für Weissborn/Arneodo nun entweder gegen Andreas Mies und Fabrice Martin oder Ivan Dodig und Austin Krajicek. Nach den Leistungen der vergangenen Tage könnte die Cinderella-Story im Fürstentum tatsächlich noch ein krönendes Ende finden.

