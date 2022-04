ATP-Masters Monte Carlo: Gibt Jo-Wilfried Tsonga heute seine Abschiedsvorstellung im Fürstentum?

Jo-Wilfried Tsonga wird heute das letzte Match des Tages auf dem Center Court in Monte-Carlo bestreiten. Der verbleibenden Karriere-Auftritte des Franzosen kann man wohl an einer Hand abzählen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.04.2022, 00:02 Uhr

© Getty Images Jo-Wilfried Tsonga spielt sein letztes Turnier in Monte-Carlo

Der Montag geht gleich einmal gut los in Monte-Carlo: Fabio Fognini, der Champion von 2019, wird die Woche auf dem Center Court eröffnen. Gegner wird Arthur Rinderknech sein (ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei Sky), Fognini wird den Franzosen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Eine Wiederholung des Sensations-Laufes von vor drei Jahren scheint allerdings ausgeschlossen. Fognini ist in diesem Jahr eher im Doppel zu den Titelkandidaten zu zählen. In Monte-Carlo fehlt er mit Standard-Partner Simone Bolelli aber.

Apropos: Der Paarlauf hat am gestrigen Sonntag schon so richtig Fahrt aufgenommen, Alexander Zverev versucht sich im Fürstentum wieder an der Seite von Kumpel Marcelo Melo. Das hatte in Acapulco bekanntlich nicht so gut geklappt, in Monte-Carlo dagegen verlief der Auftakt gegen Hubert Hurkacz beim 6:4 und 6:3 durchaus geschmeidig. Als nächstes warten mit Pierre-Hugues Herbert und Nicolas Mahut zwei ausgewiesene Experten.

Cilic wird gegen Tsonga keine Geschenke verteilen

Die größte Aufmerksamkeit sollte am heutigen Tag aber Jo-Wilfried Tsonga bekommen. Der wird seine Karriere nach den French Open in diesem Jahr beenden, jeder Auftritt des ehemaligen Australian-Open-Finalisten wird von den Fans hoffentlich entsprechend gewürdigt werden. Marin Cilic, Tsongas Gegner am Montag in Monte-Carlo, wird allerdings keine Geschenke verteilen.

Ihr wollt das Turnier in Monte Carlo live im TV oder Stream sehen - und anschließend auch die Turniere in Barcelona, Rom und Madrid? Dann holt Euch das Sky Ticket für einen Monat. Sky überträgt all diese Turniere und noch weitere ATP-Turniere.

Wo der charismatische Franzose vor Roland Garros noch aufschlagen wird, weiß wohl nur Jo-Wilfried Tsonga selbst. Anbieten würde sich auf jeden Fall das 250er-Event in Lyon Mitte Mai, unweit von der Zentrale der Schlägerfirma von Tsonga.

Hier der Spielplan in Monte-Carlo

Hier das Einzel-Tableau