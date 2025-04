ATP-Masters Monte-Carlo: Grigor Dimitrov vor eigener Haustür besonders erfolgreich

Für Grigor Dimitrov sind die Turnierwochen in Monte-Carlo immer etwas ganz Besonderes. Wie viele andere Profis auch, lebt der Bulgare in Monte-Carlo und genießt einen seltenen Heimvorteil. Die Turnierbilanz im Fürstentum kann sich sehen lassen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 11.04.2025, 00:04 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

Grigor Dimitrov genießt in Monte-Carlo den seltenen Vorteil des Heimschläfers.

Sollte Grigor Dimitrov sein heutiges Viertelfinalduell gegen Alex de Minaur für sich entscheiden, ist die Hoffnung auf eine baldige Rückkeher in die Top Ten durchaus berechtigt. Der ehemalige Weltranglistendritte musste sich für diese Chance am gestrigen Donnerstag durchaus strecken. Drei Sätze verlangte Djokovic-Bezwinger Alejandro Tabilo dem routinierten Profi ab, ehe der Viertelfinaleinzug feststand. Eine Leistung, die für Dimitrov, der in Monte-Carlo lebt, durchaus einen besonderen Wert besitzt.

Bereits zum fünften Mal erreichte Grigor Dimitrov am Donnerstagabend das Viertelfinale beim “Heimspiel” in Monte-Carlo. Bei keinem Event der Masters-Kategorie war der neunfache ATP-Toursieger erfolgreicher. Und auch insgesamt gibt es nur zwei Turniere, wo häufiger die Runde der letzten acht Spieler für den 33-Jährigen als Ergebnis in den Büchern vermerkt worden ist. In Brisbane und Stockholm werden jedoch Turniere der 250er-Kategorie ausgetragen.

Grigor Dimitrov feierte große Erfolge

Einen Masters-Titel hat Grigor Dimitrov in seiner Karriere bereits gewinnen können. Dieser liegt jedoch bereits einige Jahre zurück. 2017 sicherte sich der spätere Sieger der ATP Finals den Titel in Cincinnati gegen Nick Kyrgios. Ein Titel vor der eigenen Haustür würde sicherlich besondere Glücksgefühle beim Bulgaren auslösen. Es wäre erste der zweite Karrieretitel auf Sand.

Vor elf Jahren gelang dieses Kunststück beim Turnier in Bukarest. Dort hat Grigor Dimitrov jedoch nicht die Vorteile des Heimschläfers genießen dürfen.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo