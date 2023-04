ATP Masters Monte-Carlo: Hier steppt der Bär schon zum Turnierstart

Die ersten beiden Tage beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo haben neben einigen starken Matches auch eines gezeigt: Dieses Event lebt schon vom ersten Tag an.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 10.04.2023, 16:26 Uhr

© privat/tennisnet Blick auf den Court Rainier III - einen der ikonischen Schauplätze des Tennissport

Von Jens Huiber aus Monte-Carlo

Vergleiche sind zwar im Sport zumeist unfair, aber komm, weil grad Zeit ist: Die Erinnerungen an das 1000er in Miami sind ja noch frisch. Und damit auch der Eindruck, dass außer beim Halbfinale zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz die Stimmung im Hard Rock Stadium jener entsprochen hat, die man bei einem sinnlosen Vorbereitungsspiel eines Zweitliga-Fußballvereins gegen eine unterklassige Mannschaft an einem regnerischen Dienstagabend erwartet.

In Monte-Carlo dagegen? Ha! Was für ein Tennisfest. Vor vollen Tribünen schon um die Mittagszeit. Nun kann man den Amerikanern zwei Dinge gutschreiben, mindestens: Erstens wurde in Miami ja nicht am Osterwochende gespielt. Es ist allerdings zu bezweifeln, dass etwas Vergleichbares die Massen in das Stadion getrieben hätte. Wichtiger aber: Eben jenes Hard Rock Stadium ist einfach zu groß dimensioniert. Und deshalb gerade in der frühen Turnierphase nicht voll. Dazu kommt vielleicht auch noch das Format: Wenn für ein 1000er-Event nur acht Spieltage zur Verfügung stehen, ist die Chance deutlich größer, mit Spitzenspielen aufzuwarten als etwa in Miami, wo es ja neuerdings zwei Tage mehr sind.

Volle Tribünen beim Fixpunkt im Tennis-Kalender

Die Monegassen und woher auch immer die Tennisfans an den ersten beiden Spieltagen gekommen sind, haben auf den Tribünen des Court Rainier III jedenfalls Stan Wawrinka gefeiert, Matteo Berrettini euphorisch begrüßt - und sich auch bei Andy Murray, Dominic Thiem und vor allem Richard Gasquet nicht zurückgehalten.

116 Auflagen werden mit diesem Jahr in Monte-Carlo gezählt, die Gerüchte, wonach der diesmal abwesende Rafael Nadal 115 davon gewonnen hat, treffen nicht zu. Aber gerade die Begeisterung der Fans trotz der Absenz des großen Meisters (dessen letzter Triumph im Fürstentum ja auch schon wieder fünf Jahre her ist) zeigt, dass diese Turnier auf ewig ein Fixpunkt im Kalender bleiben sollte. Auch wenn es als einziges der ATP-Masters-1000-Kategorie keine Pflichtveranstaltung ist.

