ATP-Masters Monte-Carlo: Im Doppel ist Alexander Zverev schon ausgeschieden

Alexander Zverev darf sich im Einzelwettbewerb über ein Freilos in der ersten Runde freuen. Im Doppel ist dagegen bereits in der ersten Runde Schluss. An der Seite von Marcelo Melo unterlag die deutsche Nummer eins der britischen Kombination Cash/Glasspool.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 06.04.2025, 17:58 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev spielte in Monte-Carlo an der Seite von Marcelo Melo.

Traditionell ist der Doppelwettbewerb bei den Masters-Turnieren mit prominenten Namen besetzt, die sonst den Fokus auf das Einzel legen. Auch Alexander Zverev schlägt immer wieder im Doppel auf. Sei es die zusätzliche Spielpraxis, die nebenbei noch entlohnt wird, oder die Freude am gemeinsamen Spiel mit engen Freunden, wie am heutigen Sonntag mit Kumpel Marcelo Melo. Der Auftakt in Monte-Carlo mit dem Brasilianer war aber auch gleichzeitig der Schlusspunkt in dieser Disziplin. Gegen die britischen Doppelspezialisten Julian Cash und Lloyd Glasspool setzte es eine deutliche Niederlage.

1:6, 4:6 unterlag Alexander Zverev zusammen mit dem 41-Jährigen Melo, der vor vielen Jahren die Doppelweltrangliste anführte und vor allem gemeinsam mit Lukasz Kubot große Erfolge feiern konnte. Daraus eine Beurteilung der aktuellen Form des Weltranglistenzweiten (im Einzel natürlich) abzuleiten, mag dann doch zu waghalsig sein. Im vergangenen Jahr stand das deutsch-brasilianische Duo allerdings im Endspiel an der südfranzösischen Küste.

Zverev könnte direkt auf Berrettini treffen

Es ist jedoch kaum vorstellbar, dass Alexander Zverev auf dem geliebten Sand in seinem ersten Match der Einzelkonkurrenz ebenfalls derartig abgebügelt wird. Allerdings könnte dort mit Matteo Berrettini durchaus ein Gegner auf der anderen Seite stehen, der zu dominieren weiß. Sehr wahrscheinlich war das heutige Match ein lockerer Aufgalopp mit Wettkampfhärte. Zumindest besteht die Hoffnung.

