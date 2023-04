ATP Masters Monte-Carlo: Jan-Lennard Struff siegt weiter

Jan-Lennard Struff steht beim ATP-Masters-1000-Event von Monte-Carlo in der zweiten Runde. Der Deutsche besiegte nach erfolgreicher Qualifikation auch Erstrundengegner Albert Ramos-Vinolas in zwei Sätzen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 10.04.2023, 14:25 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Jan-Lennard Struff hat in Monte-Carlo die zweite Runde erreicht

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat nach der überstandenen Qualifikation beim ATP-Masters in Monte Carlo auch sein Auftaktmatch gewonnen. Der 32-Jährige aus Warstein setzte sich gegen den Spanier Albert Ramos Vinolas 6:4 und 6:3 durch und zeigt weiter aufsteigende Form. Struff nutzte seinen dritten Matchball. In der zweiten Runde trifft er auf Andy Murray (Großbritannien) oder Alex de Minaur (Australien).

Neben Struff ist Alexander Zverev der zweite deutsche Tennisprofi im Hauptfeld des mit 6,2 Millionen Euro dotierten Sandplatzturniers. Der Hamburger steigt am Dienstag mit seinem Erstrundenduell gegen Alexander Bublik (Kasachstan) ein. In seiner Wahlheimat hofft Zverev (25), an die Form der Sandplatzsaison 2022 anzuknüpfen, die im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal mit einer schweren Knöchelverletzung endete.

Nach seinem Comeback ist Zverev noch nicht wieder in Schwung gekommen, zuletzt schied er in Miami in seinem Auftaktmatch aus. Topgesetzt in Monte Carlo ist der 22-malige Grand-Slam-Champion Novak Djokovic (Serbien), Titelverteidiger ist der Grieche Stefanos Tsitsipas. Nadal (Spanien) fehlt nach seiner Hüftverletzung weiterhin.