ATP Masters Rom: Fehlerhafter Alcaraz schlägt Draper im Viertelfinale

Carlos Alcaraz ist mit einem 6:4 und 6:4 gegen Jack Draper in das Halbfinale ATP-Masters-1000-Turniers in Rom eingezogen. Dabei zeigte der Spanier aber nicht seine beste Leistung.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 14.05.2025, 17:10 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Carlos Alcaraz steht in Rom im Halbfinale

Hier das Match zum Nachlesen im Liveticker.

Die bislang letzte Begegnung mit Jack Draper aus Indian Wells hatte Carlos Alcaraz in ganz schlechter Erinnerung: Der Spanier hatte im Halbfinale von Indian Wells einen kompletten Fehlstart erwischt, verlor dann in drei Sätzen. Und bekundete nach der Niederlage, dass er schon den ganzen Tag über ungewöhnlich nervös gewesen sei. Darob die unsaubere Leistung.

Nun kam es also zum Wiedertreffen im Foro Italico. Und vor allem im zweiten Satz brachte Alcaraz wiederum eine für seine Verhältnisse eher unterdurchschnittliche Leistung auf den Court. Und war dann fast selbst überrascht, dass ihm das letztlich entscheidende Break zum 5:4 gelang. Jack Draper auf der anderen Seite musste sich fragen, wie er die vielen Angebote von Alcaraz nicht besser hatte verwerten können.

Alcaraz überholt Zverev

Dabei hätte es dazu gar nicht kommen müssen. Denn nach dem gewonnenen ersten Satz lag Alcaraz auch gleich zu Beginn des zweiten mit einem Break in Führung. Diesen Vorsprung verspielte der viermalige Major-Champion aber leichtfertig. Am Ende standen 29 einfache Fehler von Alcaraz, nur 18 von Draper. Andererseits: Bei den Gewinnschlägen hatte der Schützling von Juan Carlos Ferrero klar die Nase vorne.

Im Halbfinale könnte es nun zur Neuauflage des Endspiels der French Open 2024 kommen, Dann nämlich, wenn Alexander Zverev in der Night Session gegen Lorenzo Musetti gewinnt. Eines steht aber schon fest: Mit dem Sieg gegen Draper wird Carlos Alcaraz Alexander Zverev in der ATP-Weltrangliste überholen. Und damit als Nummer zwei in das zweite Grand-Slam-Turnier des Jahres gehen.

In der oberen Hälfte wurde derweil das Viertelfinale komplettiert. Denn Casper Ruud setzte sich am Mittwochnachmittag gegen Jaume Munar sicher mit 6.3 und 6:4 durch, spielt morgen in der Night Session gegen Jannik Sinner. Und da sind dann auch noch Hubert Hurkacz und Tommy Paul, die ein Watschen um den Turniersieg mitreden können.

Hier das Einzel-Tableau in Rom