ATP Masters Rom: Ruud setzt Siegesserie fort - jetzt wartet Sinner

Madrid-Champion Casper Ruud feuert auch in Rom aus allen Zylindern. Und steht nach einem 6:3 und 6:4 gegen Jaume Munar im Viertelfinale, wo er morgen auf Jannik Sinner trifft.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.05.2025, 15:57 Uhr

© Getty Images Casper Ruud hat rechtzeitig wieder seine Hochform gefunden

Es hat ein bisschen gedauert, bis Casper Ruud in dieser Saison Fahrt aufgenommen hat. Jetzt aber läuft es für den Norweger richtig gut. Nachdem Ruud zuletzt ja in Madrid das erste Masters-1000-Event seiner Karriere gewonnen hat, steht er nun in Rom nach einem souveränen 6:3 und 6:4 gegen Jaume Munar im Viertelfinale.

Dort bekommt es Ruud morgen mit Rückkehrer und Lokalmatador Jannik Sinner zu tun. Der hatte sich seinen Platz unter den letzten acht ja bereits am Dienstag mit einem hart erkämpften Zwei-Satz-Erfolg gegen Francisco Cerundolo erspielt. Und Sinner wird als Favorit in diese Partie gehen: Denn alle drei bisherigen Matches konnte der Italiener für sich entscheiden.

In der unteren Tableau-Hälfte werden die beiden Halbfinalisten bereits heute bestimmt. Derzeit spielt Carlos Alcaraz gegen Jack Draper, am Abend trifft dann Alexander Zverev auf Lorenzo Musetti.

