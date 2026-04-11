ATP Masters Monte Carlo: Krawietz/Pütz mit erster Chance auf den Titel

Das deutsche Spitzenduo Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo das erste Mal gemeinsam im Endspiel.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.04.2026, 21:19 Uhr

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© Getty Images Tim Pütz und Kevin Krawietz stehen zum ersten Mal im Endspiel des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte Carlo

Kevin Krawietz und Tim Pütz stehen beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo im Endspiel. Die an Position sechs gesetzten Deutschen setzten sich in einem umkämpften Halbfinale gegen den Lokalmatador Hugo Nys und den Franzosen Edouard Roger-Vasselin mit 7:6 (3), 4:6 und 10:8 im Match-Tiebreak durch. Nach einem engen ersten Satz, den Krawietz/Pütz im Tiebreak für sich entschieden, mussten sie im zweiten Durchgang den Ausgleich hinnehmen, behielten aber in der engen Entscheidung die Nerven.

Für das Duo ist es das zweite Finale der Saison 2026 nach dem Auftaktturnier in Adelaide, wo sie sich erst Harri Heliövaara und Henry Patten geschlagen geben mussten. In Monte Carlo hatten Krawietz/Pütz bislang keine allzu guten Erinnerungen – ihr bisher einziger Halbfinaleinzug 2023 endete mit einer Niederlage gegen Romain Arneodo (Monaco) und Sam Weissborn (Österreich). Nun bietet sich die Chance auf den ersten Titel im Fürstentum, allerdings wartet im Endspiel mit Marcelo Arevalo und Mate Pavic, die an Position fünf gesetzt sind, eine weitere anspruchsvolle Aufgabe.

Das Doppel-Tableau in Monte Carlo