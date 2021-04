ATP-Masters Monte Carlo live: Alexander Zverev vs. Lorenzo Sonego im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Lorenzo Sonego treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte Carlo aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2021, 16:02 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Lorenzo Sonego und Alexander Zverev treffen sich zum ersten Mal

Es wird die erste Begegnung zwischen dem 25-jährigen Italiener und dem 23-jährigen Deutschen werden. Zverevs letzter Auftritt datiert vom ATP-Masters-1000-Turnier in Miami, wo er zum Auftakt gegen den Finnen Emil Ruusuvuori verlor. Sonego hat vergangenen Sonntag in Cagliari seinen zweiten Turniersieg auf der ATP-Tour gefeiert.

Das Match ist als viertes nach 11 Uhr auf dem Court Rainier III angesetzt, sollte also etwa um 15 Uhr starten.

Zverev vs. Sonego - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Lorenzo Sonego gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Monte Carlo