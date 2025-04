ATP Masters Monte-Carlo live: Alexander Zverev vs. Matteo Berrettini im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Matteo Berrettini treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.04.2025, 17:14 Uhr

© Getty Images Matteo Berrettini und Alexander Zverev bei den ATP Finals 2021 in Turin

Es wird die siebente Begegnung zwischen Zverev und Berrettini werden, der Deutsche hat im Head-to-Head die Nase mit 4:2-Siegen vorne. Die bislang letzte Begegnung gab es 2023 in Wimbledon, da hatte Berrettini das bessere Ende für sich.

Zverev geht wie schon in Indian Wells und Miami als Nummer eins in das Turnier in Monte-Carlo, bislang hat ihm diese Favoritenstellung nicht viel Erfolg gebracht. Matteo Berrettini ist indes wieder auf dem Weg zu alter Stärke, konnte sich in Runde eins gegen Mariano Navone sicher mit 6:4 und 6:4 durchsetzen.

Zverev vs. Berrettini - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Matteo Berrettini gibt es ab ca. 14 Uhr im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo