ATP Masters Monte-Carlo live: Alexander Zverev vs. Sebastian Ofner im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo in der zweiten Runde auf Sebastian Ofner. Das Match gibt es ab ca. 16:00 Uhr in unserem Liveticker sowie auf Sky.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.04.2024, 17:46 Uhr

© GEPA pictures Zuletzt standen sich Zverev und Ofner 2023 in Wien gegenüber

Alexander Zverev wird seine erste Sandplatzpartie im Jahr 2024 gegen den Österreicher Sebastian Ofner bestreiten. Der deutsche Olympiasieger greift beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo nach einem Freilos zum Auftakt bereits am Dienstag ins Turniergeschehen ein.

Ofner, der sich zuletzt auf Formsuche befand, gewann im Fürstentum in Runde eins gegen Daniel Evans glatt in zwei Sätzen. In den bisherigen drei Duellen mit Zverev gelang dem Steirer noch kein Satzgewinn.

Die Partie zwischen Zverev und Ofner ist als vierte und letzte Begegnung auf Court Rainier III angesetzt. Der Startschuss auf dem Centre Court in Monte-Carlo fällt auch am Dienstag wieder um 11:00 Uhr.

Zverev vs. Ofner - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Sebastian Ofner gibt es ab ca. 16:00 Uhr live bei Sky Sport Tennis sowie bei Tennis TV.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo