ATP-Masters Monte-Carlo live: Carlos Alcaraz vs. Alejandro Davidovich Fokina im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Alejandro Davidovich Fokina treffen im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo aufeinander. Das Match gibt es ab 13:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 12.04.2025, 13:05 Uhr

© Getty Images Alejandro Davidovich Fokina und Carlos Alcaraz treffen sich zum spanischen Duell.

Nach dem herausfordernden Match gegen Arthur Fils am Freitag wartet auf Carlos Alcaraz im Halbfinale von Monte-Carlo die nächste knifflige Aufgabe. Alejandro Davidovich Fokina will den guten Lauf nutzen und gegen seinen favorisierten Landsmann sein zweites Endspiel beim Sandplatz-Masters an der südfranzösischen Küste erreichen.

In Barcelona trafen Carlos Alcaraz und Alejandro Davidovich Fokina im Jahr 2023 aufeinander. Das bisher einzige Duell der heutigen Kontrahenten entschied Carlos Alcaraz in zwei Sätzen für sich.

Alcaraz vs. Davidovich Fokina - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Alejandro Davidovich Fokina gibt es ab ca. 13:00 Uhr im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo