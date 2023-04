ATP Masters Monte-Carlo live: Jan-Lennard Struff vs. Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Jan-Lennard Struff trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo auf Casper Ruud. Das Match gibt es ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 12.04.2023, 20:51 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff führt im Head-to-head mit Casper Ruud mit 2:0

Jan-Lenard Struff befindet sich zu Beginn der europäischen Sandplatzsaison sichtlich wohl. Der Warsteiner düpierte den an 14 gereihten Australier Alex de Minaur in der zweiten Runde des ATP-Masters-Events regelrecht. Allerdings wartet mit Casper Ruud im Achtelfinale ein Fan der roten Asche auf einen Schlagabtausch mit dem aktuell Weltranglisten-100.

So Struff sich das Head-to-head mit dem Norweger in Erinnerung ruft, sollte das Selbstvertrauen aber wieder steigen, denn der 32-Jährige führt in direkten Vergleichen 2:0 gegen den Weltranglisten-Vierten. Auch ein Duell in Monte Carlo war dabei - 2017 siegte der Deutsche in der ersten Runde klar in zwei Sätzen 6:4, 6:4.

Struff vs. Ruud - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jan-Lennard Struff und Casper Ruud gibt es ab 11 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo