Jetzt live: Jannik Sinner im Monte-Carlo-Achtelfinale gegen Andrey Rublev

Jannik Sinner trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Events von Monte Carlo auf Andrey Rublev. Das Match ist als viertes Spiel nach 11:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky und TennisTV angeboten. Hier gibt es das Duell im Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.04.2022, 17:24 Uhr

Andrey Rublev trifft im Monte-Carlo-Achtelfinale auf Jannik Sinner

Jannik Sinner hat sich sportlich kaum etwas vorzuwerfen im bisherigen Kalenderjahr 2022. Ist der Südtiroler fit, so ist es ganz schwer, dem Youngster eine Niederlage zuzufügen. Nach seinen beiden Triumphen beim ATP-Masters-1000-Event von Monte Carlo hält der 20-Jährige nun bereits bei einer Bilanz von 18:3 in der Saison 2022.

Im Achtelfinale im Fürstentum wartet nun ein erster ganz großer Prüfstein auf den Südtiroler: der Russe Andrey Rublev. Dieser schaffte in Runde zwei gegen Alex de Minaur einen starken Turnaround und peilt 2022 ein ähnliches Ergebnis wie in der Vorjahresedition an. Als der 24-Jährige in Monte Carlo das Endspiel erreichte. Es ist das Duell der Nummer acht (Rublev) und Nummer zwölf (Sinner) der Tenniswelt, im Head-to-Head der beiden steht es 1:1.

Sinner vs. Rublev - wo es einen Livestream gibt

Das Aufeinandertreffen zwischen Jannik Sinner und Andrey Rublev ist als viertes Match nach 11:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky und TennisTV angeboten. Hier gibt es den Matchtracker zur Partie.