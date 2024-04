ATP Masters Monte-Carlo live: Jannik Sinner vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Stefanos Tsitsipas treffen im ersten Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte-Carlo aufeinander. Das Match gibt es ab 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.04.2024, 16:30 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner bei den ATP Finals 2023 in Turin

Es wird das neunte Aufeinandertreffen zwischen Sinner und Tsitsipas werden - der Griech hat die Nase mit 5:3-Siegen vorne. Die letzten beiden Partien konnte allerdings Jannik Sinner glatt für sich entscheiden: 2023 in Rotterdam und dann auch noch in der Gruppenphase bei den ATP Finals in Turin.

Beide Spieler wussetn in Monte-Carlo bislang zu überzeugen: Tsitsipas vor allem bei seinem Sieg gegen Alexander Zverev, bei dem er am Ende allerdings noch zittern musste. Sinner wiederum bezwang im Viertelfinale Holger Rune nach einem harten Fight.

Sinner vs. Tsitsipas - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Stefanos Tsitsipas gibt es ab 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo