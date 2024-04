ATP Masters Monte-Carlo live: Novak Djokovic vs. Alex de Minaur im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo im Viertelfinale auf Alex de Minaur. Das Match gibt es ab ca. 14:30 Uhr in unserem Liveticker sowie auf Sky.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 12.04.2024, 11:59 Uhr

© Getty Images

Im Viertelfinale des ATP-Masters-Turniers in Monte Carlo trifft der topgesetzte Novak Djokovic auf den an Position 11 geführten Alex de Minaur. Der 36-jährige Serbe ist beim Turnier bislang noch ohne Satzverlust, hatte aber gegen den Italiener Lorenzo Musetti wieder einmal reichlich Mühe. Genau einen Satz gab De Minaur bisher gegen den Niederländer Tallon Griekspoor ab, ehe der Australier im Anschluss seinen Landsmann Alexei Popyrin glatt in zwei Sätzen besiegen konnte.

Die Bilanz zwischen Djokovic und De Minaur ist ausgeglichen. Während der 24-fache Grand-Slam-Sieger bei den Australian Open 2023 glatt in drei Sätzen triumphierte, revanchierte sich der 25-jährige De Minaur in dieser Saison beim United Cup in zwei Sätzen.

Djokovic vs. De Minaur - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Novak Djokovic und Alex de Minaur gibt es ab ca. 14:30 Uhr live bei Sky Sport Tennis sowie bei Tennis TV.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo