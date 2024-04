Novak Djokovic wackelt kurz – aber gewinnt gegen Musetti

Novak Djokovic kommt auf der roten Asche langsam in Fahrt. Gegen den Italiener Lorenzo Musetti hatte der Weltranglsiten-Ersten im Achtelfinale von Monte Carlo im ersten Satz zwar ein paar Probleme, dank einer konzentrierten Leistung zieht der Serbe letztlich souverän mit einem 7:5 und 6:3 in die nächste Runde ein.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.04.2024, 17:17 Uhr

© Getty Images

Revanche geglückt: Novak Djokovic ist dank eines 7:5, 6:3 gegen Lorenzo Musetti ins Viertelfinale beim Masters in Monte Carlo eingeogen. Vergangenes Jahr hatte er noch in der gleichen Runde gegen den Italiner äußerst knapp mit 6:4, 5:7, 4:6 verloreen. Heuer erwischte Musetti zwar den besseren Start und lag im ersten Satz ein Break vor, aber Djokovic fing sich und fand zu seiner Konzentration, die erf früher in Monte Carlos immer wieder mal vermissen ließ.

Der alte Djokovic blitzt durch

Nach seinem enttäsuschenden Auftritt in Indian Wells (sein letztes Turnier) scheint der Weltranglisten-Erste allerdings wieder in Form zu kommen. Musetti zeigte keinesfalls eine schwache Leistung auf dem Center Court. Djokovic stemmte sich aber gegen das Spiel des Italieners und ließ sich auch von den Anfeuerungen des Publikums für Musetti nicht irritieren. Im Gegenteil: Es schien, Djokovic noch das letzte Quäntchen Motivation extra zu geben. Da war schon wieder ein Djokovic wie die Fans ihn kennen und die Gegner ihn fürchten zu sehen.

