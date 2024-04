ATP Masters Monte-Carlo live: Novak Djokovic vs. Casper Ruud im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic und Casper Ruud bestreiten das zweite Halbfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo. Das Match gibt es ab 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.04.2024, 16:39 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat gegen Casper Ruud noch keinen Satz verloren

Interessante Ausgangssituation vor diesem zweiten Halbfinale: Novak Djokovic hat gegen Casper Ruud in bislang fünf Partien zwar noch keinen Satz verloren, wirkte in den Partien gegen Lorenzo Musetti und Alex de Minaur aber durchaus angreifbar. Gewann beide Matches aber doch noch in zwei Sätzen.

Mit Sky könnt ihr den Sandplatz-Klassiker in Monte-Carlo live verfolgen.

Casper Ruud wiederum musste im Viertelfinale gegen Ugo Humbert eine Ehrenrunde einlegen. Gewann den dritten Satz gegen den Franzosen dann aber doch glatt mit 6:1.

Das Match zwischen Novak Djokovic und Casper Ruud gibt es ab 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo