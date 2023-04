ATP Masters Monte Carlo: Novak Djokovic bei Tour-Comeback nur mit Anlaufschwierigkeiten

Lediglich im ersten Satz hatte Novak Djokovic beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo Startschwierigkeiten. Am Ende setzte sich der Serbe jedoch klar in zwei Sätzen gegen Ivan Gakhov durch.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.04.2023, 18:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Novak Djokovic ist in Monte Carlo erfolgreich auf die ATP-Tour zurückgekehrt

Der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic hat seinen Auftakt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte Carlo trotz Anlaufschwierigkeiten positiv zu einem Ende bringen können. Der Serbe setzte sich in der zweiten Runde des hochdotierten Sandplatz-Events im monegassischen Fürstentum gegen den russischen Qualifikanten Ivan Gakhov nach 1:48 Stunden mit 7:6 (5), 6:2 durch. Achtelfinal-Duellanten könnten der Qualifikant Luca Nardi oder Lorenzo Musetti (beide Italien) werden.

Zuletzt war "Nole" Anfang März beim ATP-World-Tour-500-Turnier verpflichtet gewesen und zog dort im Semifinale gegen den späteren Turniersieger Daniil Medvedev in zwei Durchgängen den Kürzeren. Bei den zwei Combined-Events Indian Wells und Miami durfte der Südslawe nicht teilnehmen, da für Menschen mit nicht erfolgter Covid-19-Immunisierung (per Impfung) bis 11. Mai dieses Jahres noch Einreiseverbote für die USA gelten.

Auch Rublev mit Startproblemen

Diese unfreiwillige Pause meinte man dem 22-fachen Grand-Slam-Champion auch anzumerken - zumindest in Satz eins, wo der 26-Jährige Außenseiter aus Moskau gar mit Breakvorsprung in Führung gehen konnte. Djokovic mühte sich in weiterer Folge mit Mühe in die Kurzentscheidung und machte dort sowie in einem eher einseitigen zweiten Durchgang alles klar.

Bereits zuvor erreichte auch Andrey Rublev die Runde der letzten 16: Der Weltranglisten-Sechste hatte mit dem Spanier Jaume Munar ebenfalls im ersten Satz schweres Spiel - am Ende siegte der Russe jedoch klar mit 4:6, 6:2, 6:2. Der 26-Jährige bekommt es nun entweder mit dem weißrussischen Qualifikanten Ilya Ivashka oder seinem Landsmann Karen Khachanov zu tun.

Hier das Einzel-Tableau aus Monte Carlo.