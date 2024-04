ATP Masters Monte Carlo: Rune gewinnt Marathon-Match gegen Dimitrov

Holger Rune hat sich in einem Marathon-Match im Achtelfinale beim ATP Masters in Monte Carlo gegen Grigor Dimitrov durchgesetzt. Der Däne siegte 7:6(9), 3:6, 7:6(2).

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 11.04.2024, 19:49 Uhr

© Getty Images Holger Rune musste gegen Grigor Dimitrov über dreieinhalb Stunden auf dem Court stehen.

Dreieinhalb Stunden dauerte die unterhaltsame Partie zwischen Holger Rune und Grigor Dimitrov. Der erste Satz sprengte mit 90 Minuten schon so manche Länge eines kompletten Matches. Beide Akteure tauschten einmal die Breaks untereinander. Ganze 20 Punkte gab es dann im Tiebreak zu sehen, den Holger Rune für sich entscheiden konnte.

Der zweite Satz dauerte dann "übliche" 44 Minuten, da Holger Rune mit Beginn und Ende des Durchgangs sein Aufschlagspiel verlor und so der Satzausgleich feststand. So musste der dritte Abschnitt die Entscheidung in diesem Marathon-Match bringen. Und in diesem kehrte beie Spieler wieder zum Prinzip "Satz eins" zurück.

Rune wehrte zwei Matchbälle ab

Beiden Spielern gelang es nicht, den Aufschlag des Gegners zu kassieren. Doch beim Stand von 6:5 für Grigor Dimitrov musste der Holger Rune zwei Breakbälle abwehren, die gleichzeitig auch Matchbälle für den Bulgaren bedeuteten.

Wieder entschied der Tiebreak den Satz und damit auch den Ausgang der Partie. Dieser verlief dann weniger spektakulär als der Erste der Partie Holger Rune zog mit Konsequenz im Spiel schnell davon. Von fünf möglichen Matchbällen nutzte der Däne nach einem Vorhandfehler dann den zweiten Versuch, um das Match als Sieger zu beenden. Im Viertelfinale wartet nun am Freitag Jannik Sinner, der sich gegen Jan-Lennard Struff durchsetzen konnte.

