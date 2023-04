ATP Masters Monte-Carlo: Rune und Mouratoglou - einmal off, jetzt wieder on?

Eigentlich hatten Patrick Mouratoglou und Holger Rune ihre Zusammenarbeit beendet. Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Monte-Carlo scheint es aber ein Revival zu geben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 09.04.2023, 12:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© privat/tennisnet Immer noch gut miteinander: Patrick Mouratoglou und Holger Rune in Monte-Carlo

Von Jens Huiber aus Monte-Carlo

Anneke Rune hatte kein großes Interesse an der Trainingssession ihres Sohnes Holger am Sonntagnachmittag in Monte-Carlo. Frau Rune unterhielt sich derweil lieber mit ein paar Bekannten - auch weil sie wusste, dass Holger in guten Händen war. Nämlich bei Patrick Mouratoglou. Moment! War da nicht was? Hieß es nicht noch vor wenigen Tagen, dass aus den angestrebten drei Monaten gemeinsamer Arbeit zwar sechs geworden seien - dass es dabei aber bleiben solle?

Nun: Offenbar hat sich Holger Rune mindestens noch einmal dem französischen Startrainer angedient (oder umgekehrt?), vielleicht auch, weil als Spielgefährte Daniil Medvedev auf der anderen Seite des Netzes stand. Der Russe ist ja auch Stammgast in der Akademie von Mouratoglou, die man von Monte-Carlo aus auch ganz gut mit dem Rad erreichen könnte.

Djokovic als Friedesstifter

Rune und Medvedev könnten auch für die deutschsprachigen Asse eine Rolle in diesem Turnier spielen. Der junge Däne wäre der Zweitrundengegner von Dominic Thiem im Falle eines Sieges gegen Richard Gasquet. Und das Duell Alexander Zverev gegen Daniil Medvedev könnte sich im Achtelfinale materialisieren.

Fleißig waren zeitgleich mit den, im weitesten Sinn, Mouratoglou-Schützlingen auch Andy Murray und Novak Djokovic. Murray mühte sich mit Sebastian Baez ab, Djokovic zog indes die meiste Aufmerksamkeit der Autogrammjäger auf sich. Und hat in den vergangenen Tagen offenbar auch schon als Friedensstifter gewirkt. Denn ein gemeinsames Foto von Holger Rune und Stan Wawrinka, das war nach den bisherigen beiden Duellen in Paris-Bercy und zuletzt in Indian Wells eher unwahrscheinlich. Ebenso wie eine so schnelle Rückkehr von Patrick Mouratoglou auf den Trainingsplatz neben Rune.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo