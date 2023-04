ATP Masters Monte-Carlo: Starker Dominic Thiem schlägt Richard Gasquet deutlich

Dominic Thiem hat nach starker Vorstellung sein Auftaktmatch beim ATP-Masters-1000-Event von Monte-Carlo gegen Richard Gasquet gewonnen (Hier im Re-Live nachlesen!). In Runde zwei trifft der Österreicher auf Holger Rune.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 10.04.2023, 19:01 Uhr

Dominic Thiem steht in Monte-Carlo in Runde zwei

Dominic Thiem hat die positiven Gefühle nach den zwei Einzelsiegen beim ATP-250-Event von Estoril also voll mit nach Monte-Carlo genommen. Statt dem mittlerweile schon fast obligatorischen Fehlstart des Österreichers - Thiem hatte zuletzt immer wieder Probleme, von Beginn an auf höchstem Niveau zu agieren - startete der 29-Jährige hellwach in sein Auftaktduell mit Richard Gasquet aus Frankreich. Es war dies zudem das erste Match Thiems mit Neo-Trainer Benjamin Ebrahimzadeh in der Box, der Niederösterreicher trennte sich bekanntermaßen am Osterwochenende von Lanzeitbetreuer Nicolas Massu.

Im Duell der beiden Rückhand-Artisten war es Thiem, dem just im ersten Aufschlagspiel Gasquets das erste Break gelingen sollte. Der Österreicher war in den engen Momenten zu Beginn stets den Tick stärker, ein schnelles 4:0 die logische Konsequenz. Davon sollte sich Gasquet, der immer wieder mit Thiems druckvollem Spiel zu kämpfen hatte, nicht mehr erholen. Mit 6:1 holte sich der ehemalige Weltranglistendritte Abschnitt eins.

Thiem mit starker Vorstellung

Zwar konnte Gasquet im zweiten Durchgang zunächst das Break verhindern, bereits im zweiten Aufschlagspiel dieses Matches aber schlug Thiem zu - einen wunderbar vorgetragenen Netzvorstoß und herrlichen Vorhand-Passierschlag inklusive. Und weil Dominic Thiem nicht daran dachte, auch nur einen Gang zurückzuschalten, fand Gasquet in der Folge auch keinen Weg zurück mehr in dieses Match.

Dominic Thiem zeigte sich insbesondere bei eigenem Aufschlag tadellos: Die wenigen engen Momente konnte der Österreicher mit seinem starken Service lösen, daneben zeigte der 29-Jährige das gesamte Match über eine druckvolle Vorstellung von der Grundlinie. Gasquet war nur die Rolle des Konterspielers überlassen. Und aus der war gegen Thiem an diesem Montagabend in Monte-Carlo nichts zu holen. Am Ende löste der ehemalige Weltranglistendritte mit 6:1 und 6:4 sein Ticket für die zweite Runde.

In der Runde der letzten 32 geht es für Thiem mit Holger Rune nun gegen einen gesetzten Spieler. Der junge Däne ist die aktuelle Nummer acht der Tenniswelt, Thiem hingegen nur auf Rang 111 zu finden. Aber auch Holger Rune hatte mit einem holprigen Saisonstart zu kämpfen. Thiem wiederum präsentierte sich beim ersten Auftritt in Monte-Carlo in hervorragender Spiellaune. Und auch das Debüt von Benjamin Ebrahimzadeh ist geglückt.

Hier das Einzel-Tableau in Monte-Carlo