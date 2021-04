ATP Masters Monte Carlo: Stefanos Tsitsipas beendet Sensationslauf von Dan Evans im Halbfinale

Stefanos Tsitsipas hat sich dank eines klaren Zweisatzerfolges über Dan Evans für das Finale des ATP-Masters-1000-Turniers in Monte Carlo qualifiziert. Der Grieche schlug seinen britischen Kontrahenten mit 6:2 und 6:1.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.04.2021, 18:11 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Stefanos Tsitsipas steht im Finale von Monte Carlo

Mit Siegen über Dusan Lajovic, Hubert Hurkacz, Novak Djokovic und David Goffin hatte sich Dan Evans auf beeindruckende Art und Weise ins Halbfinale von Monte Carlo gespielt. In diesem war gegen den Weltranglistenfünften Stefanos Tsitsipas allerdings kein Kraut gewachsen, der Grieche gewann nach 70 Minuten Spielzeit deutlich mit 6:2 und 6:1.

Ernste Zweifel am Ausgang der Partie kamen trotz eines ausgeglichenen Beginns auf dem Court Rainier III nie wirklich auf. Ab dem Stand von 3:2 im ersten Durchgang gewann Tsitsipas neun der verbleibenden zehn Spiele und sicherte sich somit verdientermaßen einen Platz im Endspiel von Monte Carlo.

Tsitsipas qualifizierte sich somit ohne Satzverlust für das dritte ATP-Masters-1000-Finale seiner Karriere und könnte sich am Sonntag den ersten Titel in dieser Turnierkategorie holen. Im Endspiel bekommt es der 22-Jährige mit Andrey Rublev zu tun.

Für Evans könnte das Turnier in Monte Carlo trotz der Niederlage immer noch mit einem Turniersieg enden. In der Doppelkonkurrenz steht er an der Seite seines Partners Neal Skupski im Halbfinale.

Hier das Einzel-Tableau in Monte Carlo