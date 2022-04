ATP Masters Monte-Carlo: Stefanos Tsitsipas - Titelverteidigung beginnt mit einem Knaller

Stefanos Tsitsipas hat 2021 in Monte-Carlo seinen bislang einzigen ATP-Masters-1000-Titel geholt. Der Grieche eröffnet heute gegen seinen Vorgänger als Champion im Fürstentum: Fabio Fognini.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 12.04.2022, 07:43 Uhr

Stefanos Tsitsipas hat im Doppel in Monte-Carlo schon ein Erfolgserlebnis verbucht

Den ersten Sieg der Woche in Monte-Carlo hat Stefanos Tsitsipas schon am Montag eingefahren. Und der kam dann doch etwas unerwartet. Denn wieder einmal hat er von den Veranstaltern eine Wildcard für das brüderliche Doppel mit Petros bekommen (im Gegensatz etwa zu Fabio Fognini und Simone Bolelli, die in diesem Jahr ihren mindestens zweiten gemeinsamen Frühling erleben), diesmal sogar mit Erfolg. Tsitsipas/Tsitsipas schlugen Andrey Golubev und Lorenzo Sonego im Match-Tiebreak, ein seltener Erfolg.

Im Einzel muss Stefanos heute also gegen eben jenen Fognini ran, der zum Auftakt eine sehr beherzte Leistung gegen Arthur Rinderknech gezeigt hat. Mit dem verhinderten Doppel-Partner Bolelli in der Box. Die Nähe zu seinem Wohnort San Remo scheint Fognini in Monte-Carlo immer zu beflügeln, gegen Rinderknech hätte es schon ein, zwei Momente gegeben, wo ein schlechter gelaunter Fabio einfach den Hut drauf geworfen hätte.

Tsitsipas im Halbfinale der Australian Open

Fognini führt aus dem Jahr 2019 noch 500 Zähler für den damaligen Triumph mit, eine der großen Absurditäten in Sachen ATP-Rankings. Tsitsipas muss dagegen 1.000 Punkte verteidigen, das wiederum erschließt sich jedem Tennisfan. Die Aussichten für den Mann aus Athen? Nicht übel. Drei Begegnungen mit Fognini gab es bislang, Tsitsipas musste erst einen Satz abgeben.

Die Saison 2022 läuft für den 23-Jährigen allerdings ziemlich zäh: Ja, bei den Australian Open stand Tsitsipas erneut im Halbfinale, wie schon 2021 unterlag er aber dort Daniil Medvedev. Bei seinem nächsten Auftritt in Rotterdam durfte er aus nächster Nähe den ersten Turniersieg von Félix Auger-Aliassime bezeugen, nämlich als unterlegener Finalgegner.Unschön das Aus gegen Roman Safiullin in Marseille, nicht leicht zu erklären die Pleite gegen Cameron Norrie in Acapulco.

Und auch die großen US-Hartplatz-Turniere sind für Tsitsipas nicht prickelnd verlaufen: In Indian Wells schied er gegen Jenson Brooksby aus, in Miami war Carlos Alcaraz zum zweiten Mal nach den US Open 2021 zu stark. Ein Wiedersehen mit dem Spanier würde Stefanos Tsitsipas in Monte-Carlo indes wohl begrüßen: Es ist erst im Endspiel möglich. Und damit im letzten Schritt zur Titelverteidigung.

